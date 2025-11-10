El Vigo Global Summit regresa con fuerza: Más de 1.000 personas participarán en el congreso

Segunda edición del Vigo Global Summit y un éxito que ya se puede augurar: Más de 1.000 personas se sumarán a este congreso organizado por el Consorcio Zona Franca de Vigo. Entre los ponentes, una veintena, destaca el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu.

Bajo el lema "Liderando y transformando la economía", el Global Summit, que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el Mar de Vigo, tratará de ubicar a la ciudad olívica en el centro del debate sobre los nuevos desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta el mundo.

Desde Zona Franca han explicado que "la veintena de líderes de máximo nivel que participará en esta edición aportará no solo su experiencia, avalada por décadas de presencia en órganos de decisión de primer orden, sino también una visión estratégica y transformadora orientada al diseño del futuro".

Geopolítica

El Congreso se abrirá el día 12 para abordar la geopolítica, el nuevo tablero mundial y cómo los conflictos bélicos están afectando a cadenas logísticas y políticas de comercialización. Para ello, estarán en Vigo expertos mundiales como Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico en Natixis; Brian Wong, estratega político experto en China, o María Lorca-Susino, doctora en Economía y colaboradora de CNN Español.

Más concretamente, la primera jornada comenzará a partir de las 15:30 horas con la intervención del delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, seguido del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El Premio Nobel de la Paz 2021, Dmitri Muratov, también ofrecerá ese primer día una conferencia magistral sobre geopolítica y sobre "el nuevo campo de batalla del poder global". Será a partir de las 16:45 horas. Para cerrar la tarde subirán al escenario la deportista olímpica Carolina Marín y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Nobel de Economía

El jueves, el Vigo Global Summit comenzará a partir de las 09:15 horas con la directora general de APD España, Emma Gómez. Este día será el turno, entre muchos otros, del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, quien ofrecerá en la ciudad olívica la conferencia "El progreso en un punto de inflexión: Tecnología, poder y los desafíos globales", a partir de las 12:15 horas.

Tras las reflexiones, la jornada cerrará a las 14:00 horas, para volver a abrir las puertas a las 18:30 horas con una tarde llena de diversión, cultura y gastronomía con el monólogo de Carlos Blanco o la música de Baiuca.

David Regades ha incidido en la importancia de entender el Congreso como "un espacio de reflexión para compartir ideas con referentes internacionales de la economía, el pensamiento y la geopolítica". "Un foro alejado del ruido y que permita encontrar certezas en tiempos complejos de incertidumbre", ha apostillado."Me han quedado grabadas algunas de las reflexiones que hizo en Vigo Paul Krugman, el Nobel de Economía que participó en la primera edición. Nos dijo hace dos años que era optimista respecto a la capacidad de las principales economías del mundo de reducir la inflación, que en aquel momento era un tormento, y fue verdad, se solucionó. Y que, en cambio, las cuestiones que más le preocupaban eran el cambio climático, que calificó como ese desastre que se avecinaba, y el influjo de las ideas populistas en todo el mundo. Y ahí estamos desafortunadamente, sufriendo el año pasado la Dana en Valencia y también a Trump, Putin, Milei y es lo que debemos combatir, con más política, más democracia y menos negacionismo", ha subrayado.