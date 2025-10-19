La Xunta destina 690 millones a Vigo en los presupuestos, con impulso a vivienda, educación y sanidad

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, calificó los Presupuestos de Galicia para 2026 como una "inversión decidida" y un "refuerzo de la protección social" por parte de la Xunta en la ciudad olívica. La representante autonómica destacó que las partidas "demuestran una vez más el peso de Vigo" y señaló que "suponen la garantía de cumplir con el objetivo prioritario de dotar a la ciudad de nueva vivienda".

Ana Ortiz apuntó que el próximo año la Xunta eleva hasta los 690,6 millones de euros las partidas para la ciudad (en 2025 fueron de 533 millones de euros). "El Gobierno gallego demuestra una vez más el peso de Vigo con partidas históricas para la protección social de las familias y la construcción de vivienda; se trata de un crecimiento sostenido y focalizado en las áreas sociales, para seguir favoreciendo la igualdad entre todos los gallegos, vivan donde vivan", añadió.

Además, la delegada recordó que los presupuestos del Ejecutivo de Alfonso Rueda para Vigo podrían ser mucho más elevados si desde el Concello no bloquearan otras iniciativas. "A día de hoy ya deberían estar muy avanzadas las obras del Centro de Asociacionismo, la residencia de mayores de la ETEA o las pistas de atletismo de Balaídos, pero el alcalde no quiere que la Xunta invierta en nuestra ciudad", remachó.

Vivienda pública en el barrio de Navia

Según explicó la delegada territorial, las principales inversiones tienen como eje la construcción de vivienda, que vuelve a aumentar sus partidas un año más. Así, el barrio vigués de Navia recibirá el próximo año un total de 58,5 millones de euros para vivienda de promoción pública (un 22 % más que en 2025) y otros 12,9 millones de euros para suelo residencial. Además, el Consorcio Casco Vello recibirá 1,7 millones y la construcción de alojamientos compartidos otros 1,2 millones.

"El Gobierno gallego mantiene una firme apuesta por Vigo, que se traduce en que es, con más de 74 millones de euros, la ciudad en la que la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras invertirá más dinero en 2026", apuntó. La delegada territorial también señaló que en lo que va de legislatura "hemos puesto en marcha más de 900 viviendas de promoción pública y ya hemos desarrollado los ámbitos del Ofimático y Ramón Nieto".

Construcción del IES Domingo Villar

También en Navia, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP incluye una partida de 10,9 millones de euros para iniciar la construcción del IES Domingo Villar. También los CIFP Valentín Paz Andrade y CEIP Vicente Risco tendrán 1,4 millones de euros y 1,5 millones de euros, respectivamente, y el CEIP Carballal-Cabral contará con una inversión de 520.000 euros. Las cifras para los centros de investigación de la Universidad de Vigo y centros tecnológicos alcanzan los 14,8 millones.

“Las inversiones de la Xunta en infraestructuras educativas de Vigo llegarán hasta los 22,7 millones en varias anualidades; es la mayor modernización de la enseñanza, con mejores ratios, más medidas de apoyo a las familias, más profesores a pesar de la disminución del alumnado, más atención al alumnado con necesidades especiales y mejores condiciones para el profesorado”, enumeró Ortiz.

Desde la Consellería de Sanidad también está a punto de concluirse la puesta en marcha del Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, en la calle Lalín, que recibirá un impulso definitivo en 2026 con otros 1,4 millones. Por su parte, la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración destina 21,7 millones a la promoción de empleo y otros 6,6 millones a apoyo al emprendimiento.

Dentro de las grandes cifras que maneja el Presupuesto 2026 de la Xunta de Galicia destaca el de Política Social. El proyecto vigués de la Gota de Leite contará con 2 millones de euros, mientras que otros 4 millones irán al CRAPD del Meixoeiro y 7 millones más serán para las escuelas infantiles de la ciudad.

La Xunta también consignará 5,5 millones para el vial entre Vigo y A Ramallosa y un millón de euros más para las ayudas a los clubes vigueses y para la pista de Atletismo de Balaídos, además de dar continuidad al programa de bonos que ya supuso un importante beneficio para la ciudadanía viguesa. Así, las partidas genéricas para toda Galicia incluyen un total de 5 millones de euros para Bono Comercio y 3 millones de euros más para Bono Emancípate.