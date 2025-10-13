El tercer municipio más rico de Galicia está en Pontevedra: tiene una renta media de 35.750 euros

Recientemente, la Agencia Tributaria ha publicado el listado oficial de rentas municipales correspondientes al ejercicio de 2023. Tal y como reflejan los datos, el tercer municipio con la renta bruta media anual más elevada de toda Galicia es Nigrán, perteneciente a la comarca de Vigo.

Nigrán es el único municipio de la provincia de Pontevedra que se encuentra en el top 3 de los más ricos de Galicia, pues los otros dos pertenecen a A Coruña. Conforme a estos datos, la renta bruta media de Galicia es de 28.459 euros, mientras que la mediana se sitúa en los 22.467 euros.

El municipio más rico de Pontevedra

Si nos fijamos en los datos del IRPF publicados por la Agencia Tributaria respecto al ejercicio de 2023 -los más recientes, ya que se publican con dos años de diferencia y hasta octubre de 2026 no se conocerán los relativos al ejercicio 2024- el nivel de renta es muy dispar en el territorio gallego.

La Agencia Tributaria permite acceder a la renta bruta media dividida por municipios dentro de cada provincia gallega, lo que facilita analizar con precisión las disparidades de ingresos entre las distintas zonas.

Así, se observa que el municipio más rico de la provincia de Pontevedra, y el tercero más rico de toda Galicia, es Nigrán, que ocupa el puesto número 189 a nivel nacional.

Situado a 30 minutos de la ciudad de Vigo, cuenta con una renta bruta media anual de 35.750 euros. En 2022, esta cifra era de 34.278 euros, lo que supone un crecimiento del 4,29%.

Sin embargo, si atendemos a la renta bruta mediana, esta es de 25.098 euros frente a los 24.231 euros del 2022, un aumento del 3,58 %. Esto significa que existe un grupo reducido de personas con ingresos muy elevados que distorsionan al alza la media general.

De esta forma, se da una imagen económica que no refleja con precisión la realidad de la mayoría de habitantes de la localidad, cuyos ingresos son más bajos que esa cifra promedio.

Los 10 municipios de Galicia con la renta bruta media anual más elevada