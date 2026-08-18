Inscripciones abiertas para la carrera Vigo en Marcha Contra el Cáncer 2026

La Asociación Española Contra el Cáncer ha abierto este martes las inscripciones para participar en la carrera 'Vigo en Marcha Contra el Cáncer'. Esta organización toma el relevo de Vigo Contra el Cáncer para llevar a cabo esta consolidada prueba en el calendario deportivo de la ciudad.

La cita se celebrará el próximo 18 de octubre y formará parte del circuito municipal de carreras Run Run Vigo, impulsado por el consistorio local. La Asociación ha agradecido al Concello "la confianza depositada para liderar esta nueva etapa".

La prueba ofrecerá tres modalidades para que cualquier persona pueda sumarse a la iniciativa: una carrera competitiva de 10 kilómetros, una carrera no competitiva de cinco kilómetros y una andaina de la misma distancia. Los competidores arrancarán a las 10:00 y a las 11:15 horas, respectivamente.

La salida y la llegada estarán ubicadas frente a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo, en la calle Venezuela (número 34, bajo), y recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad. De esta forma, la carrera abandonará su habitual trayecto en Coia.

Cuándo y dónde inscribirse

Las inscripciones pueden realizarse desde hoy de manera online a través de la plataforma de Magma Sports; y también de manera presencial en la sede de la Asociación en Vigo y en la planta 4 de Deportes de El Corte Inglés de Vigo.

El evento contará con un límite de 4.700 participantes. Las inscripciones online se cerrarán el miércoles 14 octubre a las 23:59h y las presenciales el jueves 15 de octubre.

Los precios de inscripción son de 10 euros para la andaina y la carrera 5K de adultos, 8 euros para los menores de entre 4 y 16 años y 13 euros para la carrera 10K (para personas de 16 años en adelante), incluyendo una camiseta sublimada para los participantes inscritos en las distintas modalidades. La inscripción para menores de 0 a 3 años será gratuita y no incluirá camiseta.

Además, aquellas personas que no puedan participar presencialmente tendrán la posibilidad de colaborar mediante la modalidad de Dorsal Solidario, contribuyendo igualmente a apoyar la investigación y los servicios que la entidad ofrece a pacientes y familiares.