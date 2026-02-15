La 'Subida ao Castro' corta la cinta del Run Run Vigo 2026

Ni la lluvia, ni la pereza del domingo, ni la resaca del sábado de Entroido pudieron con el medio millar de corredores que, puntuales, a las 12:00 horas del mediodía, se pusieron detrás del arco de Montero Ríos dispuestos a inaugurar el programa de carreras Run Run Vigo 2026, que, en esta edición, tendrá 12 paradas.

El regidor olívico, Abel Caballero, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la prueba, una de las más veteranas del calendario, con dos décadas de historia. Una carrera que, además, tiene la particularidad de comenzar en el punto más bajo de la orografía viguesa, para llegar a una de las cumbres: O Castro, desde donde el premio, además del avituallamiento, fue el poder divisar las bondades de la ciudad olívica, su ría y su pulmón verde.

La próxima parada del calendario de carreras vigués será la de "Calvario 5+5", que todavía no ha iniciado el periodo de inscripciones, pero que se ha fijado para el próximo 1 de marzo.