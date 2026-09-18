Juan Carlos I asiste en Sanxenxo (Pontevedra) a la regata que lleva su nombre

El Rey Emérito Juan Carlos I asistió este viernes a la 11.ª edición de la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster, que estos días se disputará en aguas de la Ría de Pontevedra. El monarca se dejó ver en el entorno del Real Club Náutico de Sanxenxo, en donde es uno de los habituales.

A su llegada a este club, Juan Carlos se dirigió al varadero de Nauta Sanxenxo y se embarcó en la neumática de apoyo del "Bribón". Familia y amigos, entre ellos, su cuñado, Carlos Zurita; sus sobrinos, Alfonso y María; su ahijado, Carlitos o su incondicional, Pedro Campos, acompañaron al emérito, que seguirá de cerca las primeras pruebas.

Precisamente, la flota de Xacobeo 6 Metros, clase en la que compite el "Bribón", es una de las que se estrena en competición.

La Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster es una de las citas más esperadas de la temporada. En Sanxenxo se dará cita la flota de ORC, vela clásica -con la división de JCH Veteranos-, los monotipos J80 y Optimist y los 6 Metros y vela adaptada y escuela. Una heterogénea flota para pelear por el triunfo de una de las citas ineludibles en el calendario de regatas de Galicia.

El Clinic Internacional de Optimist by 541Top comenzará el miércoles y tras él, entre los días 18 y 20 de septiembre, habrá tres intensas jornadas de competición, con la celebración de la entrega de trofeos el último día de regatas.

La Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster será la encargada de definir a los vencedores del circuito gallego de cruceros de alto nivel.