Vigo quiere a O Marisquiño: Este 2026 creció en público, espacios y proyección

O Marisquiño ha cerrado su edición de 2026 con muy buenas sensaciones y con un crecimiento percibido en diferentes ámbitos. En términos generales, los indicadores internos vinculados a los consumos en el recinto apuntan a un notable incremento de la afluencia respecto a la pasada edición, acompañado de una mayor permanencia del público en Samil a lo largo de las cuatro jornadas.

A lo anterior se habría sumado la incorporación de nuevos espacios para la música y el descanso, actividades participativas y más ofertas gastronómicas. La organización menciona, además, que las zonas de Big Air y Freestyle Motocross, situadas en el área norte de Samil, también atrajeron a un mayor número de personas, ratificando un creciente interés por estas disciplinas. Del mismo modo, resultaron muy atractivas para el público en general el Skate y la BMX.

Por otro lado, las familias también han encontrado su hueco en O Marisquiño, especialmente, con la ampliación del programa Marisquiño Kids.

Más cultura y música urbana

A estos contenidos deportivos ya consolidados se sumó una mayor presencia de la cultura y la música urbanas, con una clara apuesta por el talento gallego, que obtuvo una buena acogida entre el público.

Por último, el festival también registró un crecimiento de su proyección fuera de Galicia en medios de comunicación y redes sociales, tanto en el resto de España como a nivel internacional.

"O Marisquiño está en un momento en el que todavía tiene capacidad para crecer en muchos sentidos. Esta edición demuestra que podemos seguir desarrollando la programación y aprovechando mejor las posibilidades que ofrece el recinto, pero queremos hacerlo de una manera progresiva, manteniendo el nivel deportivo y cuidando la experiencia del público", señala Carlos Domínguez 'Pity', fundador y director de O Marisquiño.