Vigo homenajeará este sábado a Paco Amoedo, uno de los grandes referentes del boxeo gallego Diputación de Pontevedra

La sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo acogió ayer el pesaje previo a la velada de boxeo que se celebrará este sábado en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas.

Las instalaciones provinciales del Casco Vello recibieron a los 18 púgiles que participarán en el Memorial Paco Amoedo, un evento organizado por el Club Deportivo Saudade para rendir tributo a la figura de uno de los grandes nombres del boxeo gallego.

El pesaje sirvió para confirmar las categorías de los participantes y ofrecer la primera imagen de los protagonistas frente a frente.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, subrayó la relevancia de acoger este acto y afirmó que "el homenaje a Paco Amoedo representa un merecido reconocimiento a una trayectoria ejemplar y al papel que desempeñó en el desarrollo del boxeo de Vigo y del conjunto de la provincia".

El memorial contará con nueve combates y reunirá a boxeadores consolidados y nuevos valores, con nombres como Álex Rodríguez, Branyel Suárez o el bicampeón europeo de kickboxing Pablo Izard, en una jornada que busca mantener vivo el legado deportivo y humano del fundador del Saudade.