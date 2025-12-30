La competición de danza urbana de Vigo alcanzará su quinta edición en 2026

El evento competitivo de danza urbana Move it Vigo llegará este próximo 2026 a su quinta edición. Coincidiendo con su lustro de vida, la cita incorporará la Categoría Profesional by Xunta de Galicia y la Categoría Megacrew Kids.

En lo que tiene que ver con la categoría profesional, se dotará a los tres primeros clasificados de los respectivos premios monetarios: 1.000 euros en el puesto oro, 500 euros, en el plata, y 300 euros, en el de bronce. Esta categoría está dirigida a bailarines y bailarinas profesionales, así como a profesores y profesoras de Danza Urbana nacidos antes de 2007, año incluido.

En lo tocante a la Megacrew Kids, esta categoría pretende potenciar la danza urbana entre los más pequeños, niños y niñas nacidos entre los años 2011 y 2018, ambos inclusive.

En total, Move it Vigo repartirá más de 7.000 euros en premios entre las 16 categorías convocadas, con trofeos y medallas para los tres primeros clasificados de cada una de ellas. Habrá reconocimientos especiales al Mejor Vestuario y al Grupo con +Flow, así como también en la Categoría Baby todos los grupos recibirán una Mención Especial.

Tal y como avanzaron desde la organización, todas las categorías han cubierto las plazas disponibles para el gran evento, que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo el próximo 11 de abril.



Move it Vigo contará con representantes de diversas comunidades como Castilla y León, Asturias, las cuatro provincias de Galicia, así como del vecino país de Portugal.