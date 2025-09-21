La ría de Vigo se viste de regata: 32 solitarios rumbo a Normandía

Más Deporte
La ría de Vigo volvió a convertirse en un escenario espectacular para los grandes eventos oceánicos. Numerosos barcos de espectadores acompañaron este domingo a los 32 regatistas que iniciaron la tercera y última etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandía.
En tierra, miles de personas se concentraron en el muelle de trasatlánticos, la dársena del Náutico, la estación marítima y Punta Lagoa para seguir el inicio de la travesía.
A las 17:13, tras la llamada general y otra individual para Hugo Cardon (Sarth’Atlantique), los barcos largaron amarras y completaron el recorrido inicial de siete millas por la ría de Vigo, antes de dirigirse a la línea de salida frente a Punta Lagoa.
Los remolcadores de Remolcanosa, Helechosa y Talavera anunciaron con un chafariz el inminente inicio de la etapa, mientras la concentración de patrones y público se hacía palpable en la dársena de Portocultura.
Empujados por un viento de unos diez nudos, la flota comenzó su aventura con el británico Oliver Hill liderando la llegada a la baliza de Rodeira.
La intensidad del viento aumentó mientras los barcos tomaban las boyas a toda velocidad, mostrando una imagen espectacular de la flota desplegada por la ría.
Tras pasar Borneira y Punta Subrido, frente a Cabo Home, los figaristas se adentraron en alta mar, dejando atrás los barcos de espectadores.
La etapa se perfila complicada, con viento y mar en contra, y olas que podrían alcanzar los tres metros. Los regatistas deberán decidir entre virar hacia el noroeste y enfrentarse al temporal o bordear la costa gallega hasta Finisterre, ligeramente más protegida.
Desde allí, les esperan 350 millas hasta Pointe du Raz y la aproximación final a la meta por el Canal de la Mancha, prevista con vientos flojos.
Entre los patrones, Charlotte Yven, segunda en la clasificación provisional y patrona del MACIF 2023, destacó la importancia de descansar y disfrutar de esta última regata del año: "Quiero disfrutarla al máximo e intentar confirmar lo que hemos hecho bien hasta ahora, sin demasiada presión y disfrutando en el agua".
Por su parte, Hugo Cardon, vencedor de la segunda etapa en Vigo, valoró la salida: "Parece que vamos a tener viento en la ría, así que las perspectivas son buenas. La primera parte de la regata va a dar mucho juego, y luego el golfo de Vizcaya tampoco es fácil de manejar".
La flota mantiene la emoción en alta mar, mientras Vigo despide a sus solitarios con la certeza de haber vivido otra jornada inolvidable de vela oceánica.
Vigo se vuelca mañana con La Solitaire du Figaro Paprec, la gran regata oceánica en solitario
Hugo Cardon recibe en Vigo el trofeo de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo
Hugo Cardon se impone en Vigo en la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec
La Solitaire du Figaro Paprec afronta un etapa de calma y estrategia rumbo a Vigo