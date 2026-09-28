Aprobada la expropiación de 15 hectáreas de monte comunal en Mos (Pontevedra) para la ciudad deportiva del Celta

El proyecto de expropiación, por tasación conjunta, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la etapa 1 del proyecto de interés autonómico Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360 -la ciudad deportiva del Celta- ha sido aprobado oficialmente tras su inclusión en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este lunes.

Es la resolución de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que implica también la declaración de urgencia de ocupación de estos bienes, que incluyen unas 14,8 hectáreas de monte comunal de la parroquia de Pereiras, en Mos.

"En consecuencia, el pago o depósito del importe de la valoración establecida producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa (LEF), sin perjuicio de que continúe la tramitación del procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio", añade el DOG.