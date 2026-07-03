Borja Iglesias regala una camiseta del Celta a Alexia Putellas tras la victoria de España en el Mundial

El jugador del Celta de Vigo, Borja Iglesias, protagonizó un bonito intercambio de camisetas con Alexia Putellas tras la victoria de España ante Austria en el Mundial disputado este jueves. El contundente triunfo por 3-0 permitió a España asegurar su billete para los octavos de final, donde se medirá a Portugal el próximo lunes a las 21:30 horas en busca de un puesto en cuartos.

El delantero gallego compartió el momento en sus redes sociales, donde se puede ver a ambos futbolistas conversando, riéndose y posando juntos en un ambiente distendido después del encuentro. Aunque todavía no ha debutado con la Selección en el torneo, Iglesias quiso tener un gesto con una de las grandes referentes del fútbol español femenino.

La doble Balón de Oro y campeona del mundo con España en 2023 recibió de manos del santiagués una camiseta del Celta de Vigo con el dorsal 7. Como respuesta, Alexia Putellas le entregó su camiseta del FC Barcelona con el número 11.