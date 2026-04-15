Balaídos se prepara para empujar al Celta a semifinales: "La fe es lo último que se pierde"

El Celta buscará escribir un nuevo capítulo de su historia este jueves. Tras perder 3-0 en Friburgo, el celtismo se agarra a una épica remontada para conseguir el pase a las semifinales de Europa League y tratar de superar la hazaña de 2017.

Con el lema "eu creo no Celta" por bandera, los bares de las inmediaciones de Balaídos esperan un gran ambiente que empuje a Iago Aspas, Borja Iglesias y compañía hacia la victoria. "La gente está muy con lo de 'yo creo en la remontada'", afirma Carla, de la cafetería The Movie.

"Es un partido para disfrutar, pasemos a semifinales o no. Si es el último tenemos que disfrutarlo más que nunca", añade la encargada de una de las sedes de las peñas celestes, que espera que el celtismo inunde los alrededores del estadio olívico a partir de las 15:00 horas.

El árbitro inglés Anthony Taylor pitará el inicio del partido a las 18:45 horas. Se trata del primer encuentro del Celta en Europa en este horario, hasta el momento todos habían comenzado a las 21:00 horas.

"Realmente no sé quién va a trabajar en Vigo: o se pidieron el día o salen a trabajar a las 14:00 horas", asegura Carla. Y es que muchas peñas han organizado comidas para ir calentando las gargantas: "Están todos los restaurantes llenos, porque nos costó encontrar un sitio".

Tribuna, una de los bares más míticos de las previas de Balaídos S.P.

Aun así, otros bares de la zona temen que este nuevo horario afecte a sus ventas. "Influye muchísimo, porque la gente está trabajando", afirma Laura, de la cervecería O Regate. Ahora bien, recuerda que las peñas han organizado un recibimiento al equipo a las 17:00 horas y, por ello, esperan "mucha convocatoria".

"La fe es lo último que se pierde", incide la encargada de este establecimiento con apenas seis meses de vida, a pesar del duro golpe que supuso la derrota contra el Oviedo el pasado domingo. Los bares de Balaídos desean que el Celta remonte, por la ciudad, por el celtismo, por la felicidad de sus clientes y, obviamente, por su negocio.

"Mucho más ambiente" en Europa League

También esperan mucha afluencia en Don Balón. Carmen, encargada de este mítico bar de Balaídos, explica que los jueves ha habido "mucho más ambiente" que en fin de semana: "Hubo previas de Europa League que fueron más grandes que el partido de liga".

"Son partidos mucho más potentes", corrobora Laura, que asegura que los celtistas están "más eufóricos" por revivir la experiencia de competir contra algunos de los equipos más grandes de Europa. "Mañana incluso va a ser más porque hay recibimiento a las 17:00 horas", añade la camarera de Don Balón.

Además, muchos celtistas acuden cada jueves a las previas, pese a no disponer de entrada para Balaídos. "Tanto en liga como en Europa el aforo es igual, pero en Europa League hay más gente que se queda a ver los partidos aquí fuera, esperando ese pasito más como el que vamos a dar mañana para celebrarlo luego", afirma Carla.

Cafetería Don Balón S.P.

Especialmente, acudirán a esta cita ineludible personas que rondan los 30 años. Mientras que las familias llenan Balaídos cada sábado y domingo, en competición europea son los más jóvenes quienes se dejan la voz en las gradas del templo celeste.

Carmen también explica que "ni te enteras" de las aficionados contrarios. Al respecto, Carla recuerda que el Celta se ha enfrentado a "aficiones rivales de verdad" en lo que va de campeonato, mientras que los seguidores del Friburgo serán los primeros con los hay buena relación y acudan a los bares de Balaídos.

Menos bocadillos, más bebida

Para enfrentarse a otra noche histórica en Balaídos, los bares de las inmediaciones del estadio han estado recibiendo mercancía los últimos días. Cerveza, refrescos y alcohol serán los productos más demandados este jueves a partir de las 15:00 horas y hasta el recibimiento del equipo en la calle Pablo Iglesias.

O Regate ya cuenta con dos tanques de cerveza a su entrada para hacer frente a la alta demanda de los días de partido. Laura afirma que suelen agotar uno de ellos por partido, es decir, venden sobre 1.000 litros de cerveza. "Y es Mahou", bromea la camarera, ya que los celtistas prefieren el producto de la casa, Estrella Galicia.

Por su parte, en The Movie aseguran que cada vez se consumen más cubatas, aunque los celtiñas tampoco escatiman en cerveza. Carla espera servir unas 100 cajas de 24 botellines de cerveza, es decir, cerca de 800 litros en un "partido bueno".

Tanques de cerveza en O Regate S.P.

Los bares de Balaídos pueden llegar a vender más de 100 bocadillos y empanadillas. Ahora bien, el Celta-Friburgo es a las 18:45 horas, así que no esperan vender tanta comida como en los partidos que se celebran a las 21:00 horas.

El celtismo se moviliza

Parece que las palabras de Claudio Giráldez surtieron efecto en la afición celeste. Tras el "quien no crea, que no venga" del entrenador de O Porriño, los celtistas se han puesto manos a la obra para crear un ambiente inigualable en Balaídos e inmediaciones.

A las 17:00 horas, la Federación de Peñas Celtista ha convocado un recibimiento en la calle Pablo Iglesias. "O equipo te necesita, recíbeo o xoves ás 17:00 horas", señalaron en sus redes sociales.

Además, el club ha pedido a los vigueses y a las viguesas que cuelguen la bandera del Celta en sus casas, así como que los seareiros que acudan a Balaídos vistan de celeste.