El Celta se conjura para hacer historia en abril: semifinales de la Europa League y un puesto 'Champions' RCCELTA

Alemania, Vigo, Barcelona y Vila-real. Estas son las paradas que tendrá que hacer el convoy del Celta durante este mes de abril para terminar el mes con la posibilidad de hacer historia.

Los cuartos de final de la Europa League contra el Friburgo, los partidos en los campos del Barcelona y del Villarreal y la visita del Oviedo conforman un calendario al que se podía unir la ida de las semifinales de la Europa League el día 30 de abril en caso de pasar la eliminatoria ante el equipo alemán.

Tras un duro mes de marzo en el que logró eliminar al Lyon pero en Liga vio como Real Madrid y Alavés se llevaban los 3 puntos de Balaídos y rescató un empate ante el Betis, el Celta ha llegado a la recta final de la temporada con la posibilidad de afrontar dos grandes retos.

Repetir semifinales europeas

Dos objetivos que, a principios de temporada, pocos apostarían por que se pudieran luchar a estas alturas. En primer lugar, pasar a unas semifinales europeas, como ya logró hace 9 años con Berizzo en el banquillo; para eso, jugará la ida en Alemania este jueves a las 21:00 horas y la vuelta, el jueves 16 de abril a las 18:45 horas en Balaídos.

Enfrente tendrá al Friburgo, octavo de la Bundesliga y que este pasado fin de semana le dio un susto al todopoderoso Bayern de Múnich. En el minuto 80, los friburgueses ganaban por 2-0 y terminaron perdiendo 2-3 gracias a los goles de dos de las jóvenes promesas de los bávaros, Bischof y Karl.

La ida, además, el Celta la encara con las altas de Iago Aspas y Matías Vecino, mientras que en la enfermería se mantendrán Starfelt y Hugo Álvarez.

De pasar a semifinales, los posibles rivales para el Celta serían el Betis o el Braga, que juegan la otra eliminatoria de cuartos dentro del mismo cuadro que los vigueses.

Una segunda vez en Champions

En Liga, tras el varapalo ante el Alavés, que remontaron un 3-0 y se llevaron los 3 puntos de Balaídos antes del parón de selecciones, el Celta se mantiene en la lucha por la quinta posición tras protagonizar ellos la remontada en casa del Valencia.

El Betis es el que ocupa ahora esa plaza que podría dar acceso a la Champions League, pero tras empatar en casa ante el Espanyol sólo le saca un punto a los de Giráldez, sextos, y que mantienen los 3 puntos de diferencia con Real Sociedad y Getafe, enganchados a la lucha por Europa.

Con la victoria en Mestalla, el Celta ha logrado dos hitos: el primero, confirmar un año más que seguirá en Primera División y batiendo su récord de temporadas seguidas en la máxima categoría, con 15. El segundo, igualar los 27 puntos fuera de casa del equipo de Berizzo.

Fuera de Balaídos

Y es fuera de casa, precisamente, donde tendrá que enfrentarse a los rivales más duros: al Barcelona, líder y encaminado a levantar el título de Liga, el segundo bajo el mando de Hansi Flick, y el Villarreal, tercero, y al que sólo le queda la Liga tras ser eliminado de la Champions.

Dos encuentros que, además, serán muy seguidos: contra los azulgrana el miércoles 22 de abril a las 21:30 horas y contra los castellonenses, el domingo siguiente, 26 de abril, a las 21:30 horas. En este caso, en caso de pasar a las semifinales de la Europa League, podría haber un cambio en el calendario para permitir descansar más días antes de la eliminatoria europea.

En Liga, sólo habrá un partido en casa, este domingo, 12 de abril, a las 18:30 horas ante el Oviedo, un equipo que sigue apurando sus posibilidades para mantenerse en Primera División y que en sus últimos cuatro partidos ha logrado dos victorias y un empate.

El Celta vive momentos de ilusión, con la renovación de Claudio Giráldez hasta el 2028 y un equipo que se enfrenta a un final de temporada de lo más ilusionante.