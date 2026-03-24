El Celta presenta la segunda edición de la Copa Máis Enerxía de fútbol base femenino Celta de Vigo

El Celta de Vigo ha presentado este mediodía la segunda edición de la Copa Máis Enerxía, un torneo de fútbol base femenino que se celebrará en las instalaciones de A Madroa. La iniciativa está centrada en el fútbol base femenino y busca dar espacio competitivo a jugadoras en etapas formativas.

En el acto, celebrado en A Sede, participaron representantes del club, del proyecto de cantera As Celtas y de la empresa patrocinadora, junto a autoridades y medios de comunicación.

La competición reunirá a cerca de mil jugadoras de categorías Alevín, Infantil y Cadete, distribuidas en 46 equipos procedentes de distintos puntos de Galicia, Portugal y León. A lo largo de tres jornadas se disputarán un total de 95 partidos.

Según los datos facilitados por la organización, el evento prevé la asistencia de más de 3.000 personas, entre familiares, técnicos y público.