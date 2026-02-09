El Celta prepara su particular 'Entroido': visita guiada con degustación de orellas y filloas

El Celta vuelve a dignificar la cultura gallega. El club ha organizado una experiencia familiar que mezcla tradición, cultura y diversión: un tour especial 'Entroido' por el templo celeste, con degustación de orellas y filloas incluida.

Durante la visita guiada, que se celebrará este próximo viernes a las 18:00 horas, los celtistas descubrirán las diferencias entre Carnaval y Entroido y conocerán las celebraciones más representativas de Galicia y sus personajes, rituales y símbolos.

La actividad contará con un guía que te acompañará por el estadio, así como con la participación de un artesano del Entroido de Xinzo, Roberto Vaqueira, y bloques dedicados a la historia y cultura de esta fiesta. También estará presente el exjugador y consejero del club, Sergio Álvarez.

De esta forma, el Celta trata de reforzar el "vínculo entre la tradición gallega y la identidad celeste". "Un recorrido que une lo mejor del fútbol con la tradición gallega", explica el conjunto olívico en la web de venta de entradas.

🎭 Vive o 𝑻𝑶𝑼𝑹 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑰𝑫𝑶 con cultura, tradición e fútbol!



📅 Venres 13/02

🕕 18:00

🎟️ https://t.co/ZquX4i0Ai5 (Desde 10€)

🔹 Visita guiada, artesán de Xinzo, degustación de orellas e filloas e asiste a entrega dunha pantalla para o club.



Vés… pic.twitter.com/3VBR1H7vsd — Celta (@RCCelta) February 8, 2026

Como cierre de la experiencia, los aficionados podrán disfrutar de una degustación de productos típicos del Entroido, con orellas, filloas y café. Además, las personas que vayan disfrazadas entrarán en un sorteo de un balón firmado por los jugadores.

La duración estimada de la visita es de hora y media y la entrada cuesta de 10 euros a 25 euros, según dispongas de carné celtista y tu edad. Una visita única a Abanca Balaídos, para conocer sus entresijos, la historia celeste y empaparse de cultura gallega.