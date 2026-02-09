La Pantalla de Xinzo.

El Celta prepara su particular 'Entroido': visita guiada con degustación de orellas y filloas

El club olívico volverá a poner en valor una de las celebraciones más identitarias de Ourense con un tour especial por Abanca Balaídos

El Celta vuelve a dignificar la cultura gallega. El club ha organizado una experiencia familiar que mezcla tradición, cultura y diversión: un tour especial 'Entroido' por el templo celeste, con degustación de orellas y filloas incluida.

Durante la visita guiada, que se celebrará este próximo viernes a las 18:00 horas, los celtistas descubrirán las diferencias entre Carnaval y Entroido y conocerán las celebraciones más representativas de Galicia y sus personajes, rituales y símbolos.

La actividad contará con un guía que te acompañará por el estadio, así como con la participación de un artesano del Entroido de Xinzo, Roberto Vaqueira, y bloques dedicados a la historia y cultura de esta fiesta. También estará presente el exjugador y consejero del club, Sergio Álvarez.

De esta forma, el Celta trata de reforzar el "vínculo entre la tradición gallega y la identidad celeste". "Un recorrido que une lo mejor del fútbol con la tradición gallega", explica el conjunto olívico en la web de venta de entradas.

Como cierre de la experiencia, los aficionados podrán disfrutar de una degustación de productos típicos del Entroido, con orellas, filloas y café. Además, las personas que vayan disfrazadas entrarán en un sorteo de un balón firmado por los jugadores.

La duración estimada de la visita es de hora y media y la entrada cuesta de 10 euros a 25 euros, según dispongas de carné celtista y tu edad. Una visita única a Abanca Balaídos, para conocer sus entresijos, la historia celeste y empaparse de cultura gallega.