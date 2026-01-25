La Real Sociedad anestesia al Celta aún estando en inferioridad (3-1)

El Real Club Celta regresa sin puntos de su visita a Donosti, donde se midió a la Real Sociedad en un partido donde no pudo sacar rédito a una expulsión al filo del descanso en el cuadro local.

Un gol de Oyarzabal a asistencia de Turrientes en el minuto 17 puso el partido cuesta arriba para el conjunto de Claudio Giráldez, que movió su banquillo en el descanso con la entrada de Mingueza ocupando el lugar de Manu Fernández.

La entrada de Borja Iglesias en el minuto 56 introdujo en el campo al autor del gol del empate. Una buena acción del Panda, que en el minuto 70 daba esperanzas a los olívicos.

Pero la Real no dijera su última palabra. Oyarzabal, de nuevo, puso un 2-1 que sentó como un jarro de agua fría en la expedición visitante.

Un penalti en el descuento transformado por Brais Méndez dejó el marcador en el 3-1 definitivo.