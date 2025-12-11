Celta y Bolonia sellan su amistad en la previa del enfrentamiento de Europa League

Día europeo en Vigo. El Celta juega este jueves contra el Bolonia FC, equipo italiano con el que ha sellado el principio de una amistad provechosa en A Sede, donde el club olívico ha recibido a la comitiva boloñesa.

El acto, habitual en cada partido del Celta en Europa, comenzó con un pequeño vídeo, con el que se demuestra qué significa ser celtista. Así, la música del himno Oliveira dos Cen Anos ha dado el pistoletazo de salida al partido en el que ambos equipos se juegan su clasificación a la siguiente ronda de la competición.

Acto seguido, la presidenta del Celta, Marián Mouriño, ha dado la bienvenida a la comitiva de un club "centenario y tan querido como el Bolonia". "Para un club familiar como el Celta, lo principal es hacer que las personas se sientan bien, cogidos, crear comunidad y estrechar lazos con quien nos visita", ha declarado la directiva celeste.

"Un club con unas raíces profundas en su tierra y una forma de entender el fútbol con una consigna clara: coidar dos nosos", ha añadido Mouriño, que ha entregado la tradicional pandeireta al CEO del Bolonia FC, Claudio Fenucci. El directivo italiano ha mostrado su sorpresa y agradecimiento ante la recepción celeste, destacando esa conexión con la comunidad que también tratan de fortalecer.

Por otro lado, ha dado la enhorabuena al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por esta "maravillosa ciudad", recalcando que desde que ha aterrizado se ha sentido "como en casa". "He nacido en Roma, siempre me hace ilusión ver que hay restos de esa Antigua Roma", ha destacado Fenucci, quien ha señalado que la "cultura europea nos une".

El alcalde se ha encargado de cerrar el acto y ha aprovechado la oportunidad para resaltar la importancia de "recoger el guante" de estos eventos, que son una "forma de unir dos ciudades" y "de hacer una forma de amistad muy importante". El regidor socialista también ha bromeado con llegar a un acuerdo para repetir este encuentro en Europa League el año que viene o, mejor, en Champions League.

Entre las autoridades presentes, también se encuentran la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades; representantes de la UEFA, y concejales de cada grupo municipal del Concello de Vigo.