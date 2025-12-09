El Celta celebra su victoria en el Bernabéu.

El Celta celebra su victoria en el Bernabéu. Celta de Vigo

Celta de Vigo

Todo lo que provocó la victoria del Celta en el Bernabéu: Música clásica, polémica y poesía

Dos días después del encuentro entre los olívicos y el Real Madrid, siguen coleando los titulares, los tuits y el intrapartido. Lamentablemente, no siempre el foco se pone del lado de lo deportivo y la superioridad de un Celta que ganó justamente

Más información: Clase magistral del Celta de Giráldez a un Madrid que no sabe perder: Victoria celeste en el Bernabéu

Publicada

Ha pasado un festivo por el medio, el Día de la Inmaculada, y una noche y mañana frenéticas en cuanto a los titulares y tuits, pero el Real Madrid - Celta, jornada 15 de Liga, sigue dando que hablar.

El Celta, a ganar al Madrid en Liga casi 20 años después con la polémica arbitral del año pasado de fondo

Lamentablemente, no en muchos debates se ha puesto de manifiesto la parte deportiva y la superioridad de un Celta que ganó justamente. También en lo tocante al juego respetuoso, pues, al contrario que el equipo blanco, los de Vigo tan solo anotaron una cartulina amarilla en todo el encuentro: la que Alejandro Quintero le enseñó a Ilaix Moriba en el 83 por falta.

Una vez más, no ganó el "pequeño", perdió el "grande", y, aunque esto, al mismo tiempo, sea destacable, lo cierto es que no es lo más justo si hablamos de lecturas y conclusiones.

Con todo, los seguidores y expertos en materia siguen poniendo el foco en la debacle madridista, y cuestiones como la actuación arbitral de Quintero sigue suscitando comentarios. Hay quien se queja de la lectura que hizo del encuentro, pero, las redes sociales también han respaldado en buena medida la actuación del colegiado, destacando su capacidad para tratar a todos los equipos y jugadores por igual.

Oda a Swedberg

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue, sin lugar a dudas, Williot Swedberg, autor de los dos tantos celestes. En esto hubo unanimidad: El primer tanto, empujado con un toque de pie, se consagrará como uno de los "golazos" de su carrera. El segundo bien podría tildarse de "humillación" a los blancos, pues, tras un pase de Aspas, el centrocampista entraba, literalmente, andando hacia el interior de los tres palos.

La afición se acordó también del último enfrentamiento ante los blancos en copa, y de aquel penalti al sueco que no se pitó.

Música clásica para el "fútbol de salón" vigués

En redes, hay quien ha destacado la buena intervención del equipo vigués, que supo leer y preparar adecuadamente el encuentro, reforzando la parte defensiva y controlando el balón para hacer daño a los locales.

Muchos han equiparado el juego de los de Giráldez con un recital de música clásica, por lo que no han dudado en mezclar ambos espectáculos, tal y como se puede comprobar en este tuit.

Memes

Como era de esperar a la hora de hablar de un partido de altura, los memes no tardaron en aparecer. Incluso la cuenta cooficial del Celta, esa que se permite alguna que otra licencia, se sumó a la tendencia para ensalzar la superioridad visitante y equipararla a un tiburón que fue quien de comerse un gran escudo.

Orgullo vigués

Pero, lo más importante que ha trascendido del encuentro es el orgullo por el trabajo realizado y la entrega de un Celta que, una vez más, no se amedrentó ante el todopoderoso del fútbol. Y es que, como el propio club ha manifestado: "Qué orgullo ser del equipo de tu ciudad".