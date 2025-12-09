Todo lo que provocó la victoria del Celta en el Bernabéu: Música clásica, polémica y poesía

Ha pasado un festivo por el medio, el Día de la Inmaculada, y una noche y mañana frenéticas en cuanto a los titulares y tuits, pero el Real Madrid - Celta, jornada 15 de Liga, sigue dando que hablar.

Lamentablemente, no en muchos debates se ha puesto de manifiesto la parte deportiva y la superioridad de un Celta que ganó justamente. También en lo tocante al juego respetuoso, pues, al contrario que el equipo blanco, los de Vigo tan solo anotaron una cartulina amarilla en todo el encuentro: la que Alejandro Quintero le enseñó a Ilaix Moriba en el 83 por falta.

Una vez más, no ganó el "pequeño", perdió el "grande", y, aunque esto, al mismo tiempo, sea destacable, lo cierto es que no es lo más justo si hablamos de lecturas y conclusiones.

Con todo, los seguidores y expertos en materia siguen poniendo el foco en la debacle madridista, y cuestiones como la actuación arbitral de Quintero sigue suscitando comentarios. Hay quien se queja de la lectura que hizo del encuentro, pero, las redes sociales también han respaldado en buena medida la actuación del colegiado, destacando su capacidad para tratar a todos los equipos y jugadores por igual.

Mi enhorabuena a Quintero González por el arbitraje del Bernabéu. Su segundo año en La Liga, con solo 32 años, y con la valentía que falta a muchos.



Y recordad que los futbolistas del Madrid se autoexpulsaron, solo hacía falta alguien con agallas para echarlos. pic.twitter.com/C2u1rrgAVg — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) December 8, 2025

Oda a Swedberg

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue, sin lugar a dudas, Williot Swedberg, autor de los dos tantos celestes. En esto hubo unanimidad: El primer tanto, empujado con un toque de pie, se consagrará como uno de los "golazos" de su carrera. El segundo bien podría tildarse de "humillación" a los blancos, pues, tras un pase de Aspas, el centrocampista entraba, literalmente, andando hacia el interior de los tres palos.

El pase de Aspas.

El recorte de Swedberg.

Y cómo deja el gol en la línea.



Maravilloso. pic.twitter.com/hQrAG65f3V — Iván (@IvaanBlanco26) December 7, 2025

🤩 ¡𝗨𝗡𝗔 𝗔𝗕𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗨𝗥𝗔!



🔥 Esta fue nuestra 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 al segundo gol de Williot Swedberg para darle la 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 al Celta ante el Real Madrid en el Bernabéu.



🩵 𝗢 𝗖𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗘́ 𝗔 𝗡𝗢𝗦𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔! pic.twitter.com/4e6vrLacMq — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) December 8, 2025

La afición se acordó también del último enfrentamiento ante los blancos en copa, y de aquel penalti al sueco que no se pitó.

Mismo escenario. El fútbol hoy sí ha sido justo. Te amo Celta de Vigo. 🩵 pic.twitter.com/HLIfsPBXs1 — Dorri (@celtic_dorri) December 7, 2025

Música clásica para el "fútbol de salón" vigués

En redes, hay quien ha destacado la buena intervención del equipo vigués, que supo leer y preparar adecuadamente el encuentro, reforzando la parte defensiva y controlando el balón para hacer daño a los locales.

Muchos han equiparado el juego de los de Giráldez con un recital de música clásica, por lo que no han dudado en mezclar ambos espectáculos, tal y como se puede comprobar en este tuit.

El golazo del Celta con música clásica.



De nada. pic.twitter.com/x0LFIa2jJO — Goku Xeneize 🇸🇪 (@traso94) December 8, 2025

Memes

Como era de esperar a la hora de hablar de un partido de altura, los memes no tardaron en aparecer. Incluso la cuenta cooficial del Celta, esa que se permite alguna que otra licencia, se sumó a la tendencia para ensalzar la superioridad visitante y equipararla a un tiburón que fue quien de comerse un gran escudo.

Del segundo gol del Celta me quedo con el intento desesperado de Rüdiger para evitarlo, presionando fuertemente con la mirada. pic.twitter.com/z7NFr6YACQ — Manuel García (@Candeliano) December 8, 2025

Orgullo vigués

Pero, lo más importante que ha trascendido del encuentro es el orgullo por el trabajo realizado y la entrega de un Celta que, una vez más, no se amedrentó ante el todopoderoso del fútbol. Y es que, como el propio club ha manifestado: "Qué orgullo ser del equipo de tu ciudad".