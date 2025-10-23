Ya es oficial: Iago Aspas se convertirá en el jugador con más partidos en el Celta RCCELTA

En cuanto suene el silbato del árbitro, el Celta-Niza pasará a la historia como el partido en el que Iago Aspas se convirtió en el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta del Celta.

Ante el Atlético de Madrid, alcanzó los 533, igualando el récord del "Gran Capitán" Manolo. Hoy, Aspas saldrá como titular ante el equipo francés, a partir de las 21:00 horas, en el que será su partido número 534 con la celeste, un nuevo récord para el delantero de Moaña. Al finalizar el encuentro, el club ha preparado su propio homenaje con un espectáculo de drones.

Acompañarán sobre el césped en este hito al Príncipe de las Bateas: Radu; Marcos Alonso, Starfelt, Manu Fernández; Hugo Álvarez, Miguel Román, Fran Beltrán, Carreira; Bryan Zaragoza y Pablo Durán.

Son seis cambios con respecto al anterior once de Giráldez y el debut en Europa de Miguel Román y Hugo Álvarez.