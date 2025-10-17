El Celta afianza en Dakar su proyecto para captar talento futbolístico y crear oportunidades

Marián Mouriño en Dakar junto a los jóvenes del proyecto y la ministra de Educación. Celta de Vigo

Una comitiva celeste, encabezada por la presidenta del club, Marián Mouriño; se desplazó hasta Dakar, en Senegal, para seguir avanzando en el proyecto puesto en marcha en verano encaminado a captar talento futbolístico y generar oportunidades en el territorio.

Más concretamente, los representantes de la entidad celeste se desplazaron hasta la HAFS - Academie Celta para seguir estrechando lazos con la academia y avanzar en el plan, que tendrá una duración inicial de diez años.

Según explican desde el club olívico, el proyecto tiene como objetivo principal impulsar la detección y desarrollo de jóvenes talentos senegaleses, facilitando su incorporación futura a la estructura formativa del club. Además del trabajo deportivo, el acuerdo incluye programas de formación académica y social que buscan generar oportunidades y fomentar un entorno de crecimiento humano más allá del terreno de juego.

La presidenta Marián Mouriño, el director de fútbol Marco Garcés, el consejero Miguel Álvarez y Álex Otero, director de Scouting, realizaron esta nueva visita con el fin de reforzar la relación con la academia y avanzar en los planes conjuntos de desarrollo.

También en Senegal, Marián Mouriño y Miguel Álvarez mantuvieron un encuentro con la Ministra de Educación, Deporte y Juventud de Senegal. Además, visitaron al alcalde del distrito de Parcelles Assainies, donde se ubica la academia, así como a diversas entidades clave, como la Embajada de España, la Cámara de Comercio y el Instituto Cervantes. En esta última entidad se impulsarán clases de español para los jóvenes futbolistas. Todas estas reuniones sirvieron para reforzar vínculos institucionales, explorar programas de cooperación y abrir nuevas vías de colaboración internacional.

Encuentros deportivos

En el plano deportivo, Marco Garcés y Álex Otero mantuvieron encuentros con responsables de HAFS y otras academias del país, con el objetivo de conocer de primera mano el nivel competitivo local y seguir construyendo un proyecto sólido desde el área de fútbol. Aprovechando la visita, asistieron a un torneo organizado por la academia y también al partido entre Senegal y Mauritania, lo que permitió tomar el pulso al talento emergente y al ambiente futbolístico del país.

Como broche, todos los representantes del club acudieron a la final del torneo organizado por la academia y participaron en una celebración local en la que fueron recibidos con gran afecto. Algunos anfitriones lucieron trajes tradicionales en color azul celeste en honor al Celta, en una fiesta que se fusionó con el Carnaval de Kafountine, una de las manifestaciones culturales más vibrantes del sur de Senegal.

Por último, precisan desde el Celta, el proyecto tiene también "un componente emocional y cultural muy especial". El curso pasado, el club presentó en los Cines Tamberlick el documental “Cielo y Arena: La oportunidad de soñar”, una pieza audiovisual que reflejó la riqueza humana, social y deportiva de Senegal y su estrecha relación con el Celta.