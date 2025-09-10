El Celta jugará un partido benéfico contra la selección de Ourense como respuesta a los incendios

El Celta y la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) han presentado este miércoles la iniciativa "Xuntos contra o lume", que consistirá en un partido benéfico a favor de los afectados por la ola de incendios que ha arrasado los montes gallegos y, en especial, los de la provincia de Ourense.

El encuentro se disputará el miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el estadio de Balaídos y enfrentará al equipo celeste contra una Selección de Ourense, formada por jugadores de la provincia convocados por la RFGF. El partido podrá seguirse en directo por el canal de Youtube de Celta Media y por la TVG.

Las entradas saldrán a la venta este próximo lunes 15 de septiembre a partir de las 12:00 horas y tendrán un precio de 10 euros. También habrá una Fila 0 para aquellos que quieran colaborar con la causa, además de una cuenta bancaria para hacer donaciones.

Las camisetas que usaron los jugadores serán firmadas y donadas para su subasta con el objetivo de ayudar lo máximo posible en la causa. El 100% de lo recaudado en torno a esta acción será destinado íntegramente a proyectos de reforestación de la provincia de Ourense, con el objetivo de devolverle el color y la vida a los montes devorados por las llamas.