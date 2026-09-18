El gallego Borja Iglesias no cuenta para Luis de la Fuente en su primera convocatoria para la Selección Nacional

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha desvelado este viernes la lista de los convocados para los próximos encuentros futbolísticos que se celebrarán en el marco de la Liga de Naciones 2026/2027. Se trata de la primera convocatoria de "La Roja" tras proclamarse campeona del Mundial de Fútbol.

Con todo, entre los 26 futbolistas llamados a disputar la competición, no se encuentran los nombres de cuatro deportistas que sí estuvieron en el Mundial: Joan García, Marcos Llorente, Gavi y el gallego Borja Iglesias, quien apenas disputó unos minutos en el pasado en el Mundial ante Portugal.

De esta manera, el delantero del Celta de Vigo, que hizo historia convirtiéndose en el primer futbolista gallego en ganar la competición, no estará a las órdenes de De la Fuente, al menos, en esta primera convocatoria, tal y como recogió Europa Press.

"La Roja" se concentrará el próximo martes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el 26 de septiembre jugará ante Inglaterra, estrenando su doble estrella.