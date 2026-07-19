Borja Iglesias, ante la historia: ¿se convertirá en el primer gallego campeón del mundo de fútbol?

Con apenas un minuto disputado, Borja Iglesias podría proclamarse hoy campeón del mundo de fútbol. Sería el primer gallego en ganar un Mundial, aunque es importante matizar que sería en categoría absoluta y masculina.

El delantero del Celta debutó en el Mundial en el minuto 97, en el tiempo añadido, ante Portugal en los octavos de final, que terminó con la victoria de España por 1-0. Esa entrada en el campo por Oyarzabal ha sido, de momento, la única en la que ha pisado el césped. Con cero minutos disputados están Grimaldo, Eric García, Zubimendi, Víctor Muñoz y los dos porteros, Joan García y David Raya.

Si la selección dirigida por Luis de la Fuente vence a Argentina en la final, el 'Panda' se convertirá en el primer futbolista gallego campeón del mundo de fútbol masculino en categoría absoluta, y también el primero que lo hace vistiendo la camiseta del Celta; el canario David Silva formó parte de la plantilla campeona en Sudáfrica en 2010 tras estar cedido una temporada en el equipo vigués, aunque en ese momento acababa de abandonar el Valencia por el Manchester City.

Años antes, en USA 94, Mazinho ganó el Mundial con Brasil tras convertirse en titular indiscutible, por delante del capitán Raí. Dos años después, fichó por el Celta procedente del Valencia; era el primer campeón de un Mundial de fútbol que vestía la celeste.

Abelleira y los campeones de Nigeria

Si hablamos de categoría absoluta, la pionera fue Tere Abelleira. La pontevedresa fue titular indiscutible de la selección de fútbol femenina que dirigía Jorge Vilda y que levantó la copa del mundo en Sidney en el verano de 2023. Además, fue la máxima asistente y la que marcó el mejor gol de la competición.

Y en otras categorías, Galicia cuenta con tres campeones sub-20 y que formaron parte de una generación que fue la primera en levantar un Mundial de la categoría para España y de la que formaron parte jugadores como Xavi e Iker Casillas, ambos campeones absolutos en Sudáfrica.

Lo curioso es que en aquel Mundial sub-20 de Nigeria, una de las estrellas no solo de España, sino también de la competición fue un redondelano del Celta, Pablo Couñago.

Fue el '9' titular y terminó como máximo goleador del campeonato, con 5 tantos, empatado con el maliense Dissa. La Bota de Oro y el Balón de Bronce del Mundial fueron el premio a una de las grandes promesas de la cantera celeste, aunque no logró hacer carrera en Vigo.

Tras dos cesiones en Soria y Huelva, terminó haciéndose un hueco en el Ipswich Town británico para después jugar en ligas exóticas como las de Vietnam, Hong Kong o Finlandia. Terminó su carrera en 2019 en el Choco, equipo de su Redondela natal.

También formó parte de aquella selección Pablo Coira, que era el titular en el lateral derecho; jugó en el Compostela y en el Celta, donde fue suplente de Velasco. Y el tercer gallego, con menos minutos que el resto, Álex Lombardero, nacido en Arteixo y que durante el campeonato de Nigeria estaba en el Lugo; era una de las grandes promesas del fútbol gallego, como atestiguan los 500 millones de pesetas de cláusula de rescisión, desorbitada para un jugador de su edad y para la época.

La duda uruguaya

A estos nombres habría que añadir los de Pedro Cea y Lorenzo Fernández, uruguayos que se proclamaron campeones del mundo en 1930 con el famoso Maracanazo. Según algunas versiones, ambos eran nacidos en Galicia pero emigrados a Uruguay, por lo que serían los pioneros en todo esto.

De ellos, Cea fue segundo máximo anotador del torneo y, en caso de que se acepte su natalidad gallega, sería el primero en marcar en un Mundial, algo que harían posteriormente Amancio Amaro e Iago Aspas.