Vigo acaricia el Mundial de Fútbol: La Federación Española se lo solicitará formalmente a la FIFA

Las reivindicaciones de Abel Caballero podrían hacerse realidad más pronto que tarde. Tras meses de polémicas y después de que A Coruña se retirara como sede candidata para acoger el Mundial de Fútbol para centrarse en un proyecto para Riazor, lo cierto es que los esfuerzos se volcarían en estos momentos en que la ciudad olívica fuese la opción.

Según una información avanzada por Onda Cero y recogida por Onda Deportiva Valencia, otra de las sedes candidatas, la Real Federación Española de Fútbol enviará hoy una misiva destinada a la FIFA para que Valencia y Vigo sean sedes del Mundial 2030.

Según este mismo medio, las visitas a las posibles sedes en la ciudad olívica y Valencia se producirían en otoño y, el próximo mes de diciembre, se conocería la decisión definitiva.

El regidor olívico siempre ha insistido en el derecho de Vigo a ser sede por haber sido seleccionada inicialmente y "antes de que se produjeran cambios en las puntuaciones", aludiendo a una presunta "maniobra" para excluir a la primera ciudad gallega: "Se hicieron trampas para que Vigo no fuera seleccionada", afirmó la pasada semana.

Louzán, por su parte, y también en una de sus últimas intervenciones en la Cadena Ser, aseguró que Vigo estaba "a las puertas de ser sede", algo que no posibilitarían sus gradas para 30.000 espectadores -aforo que se tendrá una vez se termine la grada de Gol-: "Hace falta un aforo de 43.000".

En esta ampliación radica otra de las encrucijadas administrativas. Y es que, según Caballero, la Diputación y la Xunta habrían estado "ganando tiempo" para evitar pagar la parte que le correspondería de esa ampliación, algo a lo que el PP respondía exigiéndole los proyectos preceptivos.