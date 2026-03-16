Abel Caballero tras la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial: "Reclamos nuestro derecho porque ganamos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha tardado en reaccionar tras conocerse la renuncia de A Coruña como sede del Mundial de 2030. La ciudad herculina ha decidido retirarse alegando criterios de sostenibilidad y responsabilidad, una decisión que el regidor vigués ha aprovechado para volver a reivindicar la candidatura de Vigo.

Caballero insistió en que Vigo tiene derecho a ser sede porque, según sostiene, la ciudad resultó inicialmente seleccionada antes de que se produjeran cambios en las puntuaciones. En este sentido, volvió a denunciar una supuesta maniobra para dejar a Vigo fuera del proceso. "Se hicieron trampas para que Vigo no fuera seleccionada", afirmó.

El alcalde señaló directamente a diferentes responsables institucionales, asegurando que existió una "coalición" formada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; y el presidente de la Diputación de Pontevedra, que, según él, actuaron "contra Vigo".

Caballero también criticó que, tras la renuncia previa de Málaga, desde Vigo se solicitó que se trasladara a la FIFA la candidatura de la ciudad como sustituta, pero que la respuesta fue que el proceso ya estaba cerrado y no había tiempo para cambios.

Pese a ello, el alcalde reiteró que Vigo seguirá defendiendo su posición. "Vigo va a ser sede del Mundial, no porque se retiren otras candidaturas, sino porque ganamos con nuestro magnífico proyecto", aseguró, al tiempo que advirtió de que la Xunta "seguirá poniendo problemas y diciendo que no".

"Nosotros reclamamos nuestro derecho no porque se retiren Málaga o A Coruña, sino porque ganamos inicialmente, a pesar de todas las trampas", concluyó Caballero, en referencia a la supuesta manipulación de las puntuaciones de las sedes que, según denuncia, dejó finalmente a Vigo fuera del Mundial.

Louzán "sacó fuera" a la ciudad de Vigo

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien "sacó fuera" a la ciudad de Vigo del mundial de fútbol 2030 y ha asegurado esperar que sea sede tras la renuncia de A Coruña.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, Besteiro ha trasladado su "respeto absoluto" a la decisión del Ayuntamiento herculino, que este lunes ha confirmado su renuncia a acoger este evento y ha anunciado un acuerdo con Abanca para reformar el estadio de Riazor.

Según recoge Europa Press, Besteiro ha criticado que el presidente de RFEF "sacase" a las ciudades que estaban dentro del mundial, una decisión que, en su opinión, "debe ser revertida" ahora.

En concreto, este lunes la ciudad herculina ha confirmado que renuncia a ser sede de la Copa del Mundo que celebrarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal en 2030 y ha informado de un acuerdo con Abanca reforzar el estadio de Riazor. La Diputación de A Coruña colaborará en esta reforma integral, que incluirá otros espacios de la ciudad deportiva.