La Copa Deputación de Pontevedra arrancará el próximo 3 de diciembre con 93 equipos

Sorteo de la Copa Deputación de Pontevedra celebrado en Vigo el 20 de octubre. Deputación de Pontevedra

La Copa Deputación de Pontevedra en el sur de la provincia arrancará el próximo 3 de diciembre y se prolongará hasta mayo, concretamente, hasta el día 24, jornada en la que se disputará la final. Así lo anunció la vicepresidenta del ente provincial, Luisa Sánchez, durante el sorteo celebrado este pasado lunes en la sede de la Real Federación Galega de Fútbol de Vigo.

Un total de 63 equipos masculinos participarán en la competición, que permitirá puntuar para la Supercopa de Galicia y, a su vez, dará acceso a la próxima edición de la Copa del Rey. Por contra, los equipos femeninos serán 30.

La Deputación de Pontevedra proporcionará 120.000 euros para la celebración de esta competición, que se divide en dos zonas: Pontevedra y Deza -cuyo cuadro de competiciones se estableció el pasado jueves- y Vigo. Los equipos militan en categorías autonómicas: Preferente, Primera Futgal, Segunda Futgal y Tercera Futgal.

La pasada temporada fue la Cultural Areas la vencedora, mientras que, en la categoría femenina, fue el Domaio el vencedor.