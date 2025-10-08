La remodelación de la cubierta de la grada del campo de Bouzas, en Vigo, ya tiene fecha

El emblemático campo municipal de Bouzas, más conocido como el Baltasar Pujales, tendrá próximamente una nueva cubierta. El Concello de Vigo ha anunciado este miércoles la fecha de inicio de las obras.

Según ha avanzado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, será el próximo lunes 13 de octubre cuando comience la renovación integral de la cubierta de la grada del campo municipal de Bouzas.

El regidor socialista ha detallado que la obra cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y su presupuesto ronda los 303.000 euros.

No es la única instalación deportiva cuya cubierta está siendo reformada. Caballero ha anunciado también que la renovación integral de la cubierta del campo de Samil comenzará de forma inmediata, con un presupuesto de 303.000 y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, el Concello también realizará la renovación integral de la cubierta de uno de los pabellones de As Travesas, así como la reparación de la cubierta del pabellón municipal de Bembrive. En Navia, en cambio, la actuación en la cubierta de la grada del campo municipal ya está terminada.