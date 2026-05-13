La bodega gallega Pazo Casanova revoluciona el Ribeiro con un vino pensado para disfrutar "sin complejos"

La bodega Pazo Casanova ha lanzado 'Señora de Bien', un nuevo vino blanco elaborado con uva Treixadura y amparado por la Denominación de Origen Ribeiro. La propuesta busca acercar esta variedad autóctona a nuevas formas de consumo, más informales y cotidianas.

El nuevo vino nace con la intención de reivindicar una manera más abierta y cercana de disfrutar del Ribeiro, apostando por el consumo por copa y recuperando incluso costumbres tradicionales como beber en tazas o cuncas. La iniciativa pone el foco en una experiencia menos ligada a protocolos y más vinculada al disfrute espontáneo.

Desde la bodega destacan además el momento de consolidación que vive la Treixadura como una de las variedades blancas de referencia en Galicia y como uno de los pilares de la evolución del Ribeiro dentro del panorama vitivinícola actual.

El proyecto incorpora también una imagen visual contemporánea, diseñada para conectar con nuevos consumidores y reforzar la presencia del producto en los puntos de venta, manteniendo al mismo tiempo el vínculo con la tradición vitivinícola de la comarca.

Pazo Casanova es una bodega histórica cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII y que centra su producción en la valorización de variedades autóctonas mediante la combinación de métodos tradicionales y técnicas modernas.