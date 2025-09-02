Uno de los viñedos de investigación más relevantes de Galicia abre por primera vez sus puertas al público

Los amantes del vino están de enhorabuena. Bodegas Martín Códax ha presentado una experiencia única que trasciende a las propuestas enoturísticas convencionales: la apertura del viñedo de investigación de Pé Redondo.

Se trata de uno de los principales viñedos de investigación en Galicia, que abre sus puertas al visitante por primera vez. Situado en el corazón del Valle de O Salnés, este viñedo se ha consolidado como uno de los proyectos de I+D más relevantes de la comunidad.

Las visitas se realizarán durante las próximas semanas, a partir del 4 de septiembre, los jueves, viernes y sábados. Habrá dos horarios: uno a las 11:30 horas y otro a las 17:30 horas, ambos con grupos reducidos y previa reserva a través de la web de Martín Códax.

Más de 20 años de investigación

Desde su fundación en 2002, Pé Redondo ha sido el escenario donde Bodegas Martín Códax ha desarrollado los "ensayos más ambiciosos de su historia". "Más de 20 años investigando nuevas formas de conducción, variedades resistentes a enfermedades y uvas adaptadas al cambio climático", han detallado desde la compañía.

Ahora, por primera vez, el viñedo abre sus puertas al público en un formato exclusivo de visitas guiadas por el equipo de la bodega. Los asistentes recorrerán distintas zonas experimentales, conocerán los ensayos en curso y podrán participar de la vendimia que está llevándose a cabo en la parcela.

Como no podía ser de otra manera, los visitantes también podrán disfrutar de los vinos elaborados a partir de sus uvas seleccionadas y un pequeño almuerzo mientras disfrutan de vistas a todo el valle. "Una experiencia única que muestra cómo la ciencia y la tradición se dan la mano para preservar el carácter del albariño y anticipar el futuro de la viticultura atlántica", han añadido en un comunicado.

“Pé Redondo no es un viñedo turístico. Es un centro de investigación al que ahora queremos dar visibilidad y abrir al diálogo. Porque los grandes cambios en el vino empiezan en el viñedo, y compartirlos es nuestra forma de contribuir al sector y a la sociedad”, ha explicado el director general de Bodegas Martín Códax, Juan Vázquez.