Minervigo 2026: Una mandíbula de megalodón o un depósito de hidracina en órbita hasta 1986, grandes reclamos

Ya hay plan "precioso" para disfrutar este fin de semana en Vigo: Se trata de la 23 edición del Salón de Minerales, Fósiles y Gemas de la ciudad olívica o, lo que es lo mismo, Minervigo. El evento arrancará hoy en el Tinglado del Puerto y se prolongará hasta este domingo, día 26 de abril.

Habrá en esta cita y según la organización, "más expositores que nunca": Un total de 23 y más de 20.000 piezas. Entre los grandes reclamos de esta edición destaca un depósito de combustible de hidracina, en titanio, procedente de la estación espacial soviética Salyut 7 y que estuvo en órbita hasta 1986. Sus restos cayeron sobre Argentina en 1991. También una mandíbula de megalodón de dos metros y medio.

Además, y como actividades paralelas especialmente pensadas para las familias, también se exhibirán meteoritos procedentes de Marte o de la Luna. En este sentido, estará presente el cazameteoritos español José Vicente Casado, que presentará y firmará la cuarta edición de su libro.

En Minervigo habrá un gran photocall que convertirá a los asistentes en mineros por un día y una exposición de carbureros, las antiguas lámparas que iluminaban las minas y acompañaban a los mineros en su duro trabajo.

El horario de Minervigo será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La visita es gratuita y este año, además, entre los asistentes se sortearán 23 premios entre los que destacan una geoda de 7 kilogramos de amatista, una de 8 kilogramos de cuarzo, una fluorita de Asturias o una apofilita de la India.