La Diputación celebra el 8-M en Vigo con la inauguración de la exposición "MULLER10" Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha arrancado este martes la celebración del 8-M en Vigo con el concierto "Entre notas e silencios. Mulleres na música", en el que el alumnado del Conservatorio Superior de Música de Vigo ha interpretado siete piezas instrumentales y que ha servido como antesala de la inauguración de la exposición "MULLER10".

La propuesta, de carácter cultural y divulgativo, pone el foco en el papel de las mujeres en la historia y en el presente de la cultura gallega y permanecerá abierta en la Sala Rosalía de Castro hasta el 13 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Tanto el concierto como la muestra se integran en el proyecto "SONMULLER", impulsado por el alumnado de la materia de Planificación y Diseño de Proyectos Culturales del Conservatorio y coordinado por la profesora María Fernández Trillo, que alcanza su quinta edición y mantiene el formato de "expo-magazine".

"MULLER10" nace para dar visibilidad a figuras femeninas históricamente silenciadas y reúne perfiles como las directoras Isabel Rubio y Milagros Porta; las compositoras Carme Rodríguez y Obdulia Prieto; las intérpretes Iria Folgado Dopico y María Xosé Silvar; las musicólogas Dorothé Schubarth y Sofía Novoa; y las productoras Cristina Pato y Patricia Hermida.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha felicitado al alumnado y profesorado por un trabajo "riguroso y comprometido" y ha subrayado la importancia de mantener espacios "vivos" y abiertos a la ciudadanía, destacando la cultura como herramienta para construir una sociedad más justa e inclusiva.