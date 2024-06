La exposición de fotoperiodismo 'A Galicia Inédita' aterriza en Pontevedra

Tras su paso por Santiago de Compostela, la exposición 'A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego' llega a Pontevedra, donde se podrá visitar hasta el 28 de junio en el vestíbulo del Pazo provincial.

La muestra recoge obras, inéditas o ya publicadas, de 73 profesionales que desarrollan su trabajo en Galicia y su objetivo es dar a conocer el fotoperiodismo entre el público general, poniendo en valor su protagonismo en la comunicación de la actualidad gallega.

Cada fotografía está acompañada por una leyenda de corte literario, cada una escrita por un periodista que también desempeña su trabajo en Galicia. A lo largo de las imágenes se tratan temas como actos políticos, narcotráfico, incendios forestales o los paisajes de la geografía (natural y humana) gallega, entre otros.

"Cuando me propusieron acoger esta muestra acepté sin pensar, no solo porque mi profesión frustrada es la de fotógrafo, no solo por el magnífico laboral que está realizando la Asociación de Periodistas de Galicia (entidad organizadora junto al Colectivo de Fotoxornalistas de Galicia), no solo por la excelente calidad de estas 73 instantáneas. Acepté porque queríamos tener a los gráficos todos juntos y por fin decir: el cazador, cazado, y que esta vez seáis vosotros los fotografiados", explicaba el presidente provincial, Luis López, en la presentación de la exposición, antes de sacarse un selfi con los participantes.