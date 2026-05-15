Carmen García Mateo, elegida primera rectora de la Universidad de Vigo

La catedrática Carmen García Mateo será la primera rectora de la Universidad de Vigo en los 36 años de historia de la institución académica, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones a su oponente, Belén Rubio.

Según informa Europa Press, García Mateo ha obtenido el 56,02% de los votos ponderados (1.926 votos) y ha sido la candidata más votada en todos los sectores, salvo en el sector B (personal docente e investigador no funcionario). Mientras que su oponente ha obtenido un 43,98% del voto ponderado (1.512 votos).

Su candidatura ha sido la más apoyada en el campus de Vigo y en el de Pontevedra, mientras que en Ourense, Belén Rubio fue la más votada en todos los sectores, excepto el sector D (Personal Técnico, Gestión y Administración, y Servicios).