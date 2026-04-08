Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 640 euros a familias para el gasto de comedor escolar

El Concello de Vigo ha abierto el plazo el 6 de abril para que las familias puedan solicitar las becas de comedor y libros correspondientes al curso escolar 2026-2027. El plazo de solicitud finaliza el próximo 4 de mayo incluido, y cada familia podrá recibir hasta un máximo de 640 euros anuales.

Estas ayudas están destinadas a cubrir el gasto en libros, material escolar y comedor. Están dirigidas, prioritariamente, a menores de familias con dificultades socioeconómicas y de conciliación de su vida familiar y laboral, siempre que sean alumnos/as de centros docentes públicos y privados concertados, de educación infantil (2ª etapa), educación primaria y secundaria obligatoria.

Hasta 640 euros al año

El Ayuntamiento de Vigo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas destinadas a facilitar el acceso a la educación en el curso 2026-2027. En conjunto, el programa contará con una inversión cercana a los tres millones de euros, lo que refleja un importante esfuerzo económico para apoyar a las familias.

Una de las principales novedades es el incremento en las becas de comedor escolar. La cuantía por alumno aumenta, y mucho, pasando de 45 a 70 euros mensuales. Esto supone un total anual de 640 euros por beneficiario, respecto a los 426 euros de la convocatoria anterior.

Estas ayudas están dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 16 años. Además, el sistema mantiene una característica destacada: "Todas as familias que cumpran os requisitos teñen asegurado que contarán cunha beca porque non hai nin listas de espera, nin límite do número de bolsas", confirmó Caballero.

En cuanto a los criterios económicos, se introduce una medida relevante en el cálculo de la renta familiar. Se permite descontar el gasto del alquiler de la vivienda habitual hasta un máximo de 600 euros, lo que puede favorecer el acceso de más solicitantes a estas ayudas.

Por otro lado, también se han aprobado las becas destinadas a la compra de libros y material escolar para el alumnado de educación infantil, concretamente de entre 3 y 5 años. Esta línea cuenta con un presupuesto específico de 135.000 euros.

Las ayudas serán, por tanto, de dos tipos:

Ayudas para la adquisición de libros y material escolar para Educación Infantil (2ª etapa). En el concepto de material escolar se incluye todo el material necesario para el desarrollo del curso académico en función de los deberes de cada colegio y sus técnicas de aprendizaje

para Educación Infantil (2ª etapa). En el concepto de material escolar se incluye todo el material necesario para el desarrollo del curso académico en función de los deberes de cada colegio y sus técnicas de aprendizaje Ayudas para comedores escolares (de septiembre a junio, ambos incluidos) para alumnos/as matriculados/as en los niveles de Educación Infantil (2ª etapa), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

Para conocer las bases de la convocatoria solo tienes que acceder a este enlace y descargarlas en el apartado de 'Normativa municipal'. En el mismo enlace tienes la información necesaria para conocer qué documentación debes entregar y cómo es el paso a paso para presentar la solicitud, tanto online como presencialmente.