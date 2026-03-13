El Concello respalda la nueva residencia de estudiantes propuesta por la Universidade de Vigo

El Concello de Vigo ha trasladado este viernes su apoyo a la propuesta de la Universidade de Vigo de construir una nueva residencia de estudiantes dentro del nuevo plan del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para implementar nuevos equipamientos habitacionales en distintas universidades.

Durante una reunión mantenida este viernes entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el rector de la Universidad, Manuel Reigosa, ambos dirigentes repasaron la situación de los proyectos compartidos por ambas instituciones, entre los que se encuentra la cesión "inmediata" por parte de Zona Franca de un edificio en las instalaciones del Campus del Mar en la ETEA. Caballero también explicó que coincidió con Reigosa en considerar necesario contar con aulas de mayores en la propia ciudad.

En el transcurso del encuentro, Caballero trasladó al rector su voluntad de contactar con el Gobierno de España con el objetivo de que la Universidad de Vigo pueda formar parte del plan ministerial de crear nuevos equipamientos habitacionales.