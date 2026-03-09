El ciclo Ciencia en Femenino de la Diputación de Pontevedra abordará los estigmas de la mujer científica

El ciclo Ciencia en Femenino de la Deputación de Pontevedra y GCiencia continuará este miércoles, día 11 de marzo, con un segundo encuentro que girará en torno al derribo de estereotipos que afectan a la mujer científica. Se enmarca en la campaña "A nosa meta, a igualdade".

Este encuentro, que se podrá seguir a través del propio canal de GCiencia, contará con la presencia de Laura Castro Souto, profesora de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información en la Universidade da Coruña; Gloria González Fortes, paleontóloga e investigadora de la Universidade da Coruña y del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas e Culturais; y con Beatriz Fernández Domínguez, profesora de Física Cuántica en la Universidade de Santiago de Compostela.

Estos encuentros de Ciencia en Femenino continuarán el miércoles 18 de marzo con una entrevista a Elena Vázquez Abal, catedrática de Matemáticas de la Universidade de Santiago que recibió en 2024 el Premio de Divulgación Científica de la Real Academia Galega de Ciencias.

El miércoles 25 de marzo se cerrará el ciclo con una mesa debate centrada en la mujer y en la ciencia, así como en los principales obstáculos para desarrollar la carrera investigadora. De esta última mesa formarán parte Ainara Díaz Geada, investigadora de la Universidade de Santiago de Compostela en el área de Enfermería; Soledad Torres Guijarro, ingeniera de Telecomunicaciones e investigadora de atlanTTic en la Universidade de Vigo; e Iria Gómez Touriño, bióloga molecular experta en diabetes e investigadora del Centro de Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la Universidade de Santiago de Compostela.