El Concello de Vigo inicia el expediente de contratación para gestionar la Escuela Infantil de Bembrive

El Concello de Vigo aprobó el expediente de contratación preceptivo a la gestión de la Escuela Infantil Municipal de Bembrive, tal y como informó el regidor local, Abel Caballero, esta misma mañana. Corresponde al periodo comprendido entre 2026 y 2030.

La cuantía total asciende a poco más de dos millones de euros por medio de un importe anual de 216.000 euros.

La Escuela Municipal de Bembrive cuenta con 82 plazas -16, de cero a un año; 26, de uno a dos; y 40, de dos a tres años- : "Es completamente gratuita", afirmó Caballero. "La subvencionamos en 516.000 euros al año. Nosotros damos gratuidad total, la Xunta de Galicia cobra el comedor y otras cuestiones. Hay que pagar una parte muy importante del coste", anotó.

Vigo cuenta con nueve escuelas infantiles propias en la actualidad en las que se invierten 2,7 millones de euros anualmente. También sufraga parte del coste de dos escuelas de la Xunta, según Caballero, la ubicada en rúa Palencia y la de Hernán Cortés.