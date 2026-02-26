Charlas informativas de la Federación pola Igualdade das Mulleres en Pontevedra.

La Federación pola Igualdade das Mulleres en Pontevedra realizó labores informativas en colegios de la provincia

Las sesiones tuvieron como principal objetivo dotar a los más jóvenes de herramientas que les ayuden a identificar conductas de control, celos, dependencia emocional, y otras manifestaciones de violencia en las primeras relaciones

La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra o, lo que es lo mismo, FEMUPO, desarrolló a lo largo de este mes de febrero distintas charlas informativas y de concienciación sobre temas alusivos a las relaciones afectivo-sexuales saludables y para prevenir la violencia de género desde edades tempranas.

La iniciativa se enmarcó en el programa FemupoPretoDeTi y llevó por título "Construíndo relacións afectivo-sexuais para a prevención da violencia de xénero". Llegó hasta los centros educativos CIFP Xunqueira, IES Faro das Lúas, IES A Basella, IES Francisco Asorey e IES Armando Cotarelo Valledor.

Desde la organización ensalzaron la "participación activa" del alumnado, así como la colaboración de los equipos directivos. Más concretamente, las sesiones tuvieron como principal objetivo dotar a los más jóvenes de herramientas que les ayuden a identificar conductas de control, celos, dependencia emocional, y otras manifestaciones de violencia en las primeras relaciones. También se trabajaron aspectos relacionados con el amor romántico o se abordó la influencia de las redes sociales en todo esto. Todo lo anterior, sin olvidarse de la importancia de promover el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad.

Esta iniciativa contó con la colaboración de la Consellería de Política Social e Igualdade, y de la propia Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra. También por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género impulsado por el Ministerio de Igualdad.