Abel Caballero reedita una de sus iniciativas educativas estrella: "Vigo en Inglés"

Un año más el Concello de Vigo reeditará uno de sus programas educativos estrella: Se trata del "Vigo en Inglés" para la formación de jóvenes en el extranjero y con el objetivo de que adquieran competencia lingüística en este idioma.

Abel Caballero anunció la aprobación, este viernes, de las bases para la convocatoria de 2026, una entrega a la que se destinarán tres millones de euros. El coste de cada plaza -hay 927- es de 3.235 euros.

Así, estudiantes de tercero de la ESO podrán sumarse a esta nueva convocatoria, cuyo destino será Reino Unido. Allí convivirán con familias, aprenderán el idioma y viajarán.

El plazo para solicitar la beca se prolongará del 23 de febrero al 6 de marzo. "Es una experiencia vital que las chicas y los chicos recuerdan toda su vida", aseveró Caballero. "Por cierto, esto fue rechazado por el BNG y el PP, que votaron en contra de los presupuestos en los que estaba incluido el programa", añadió.