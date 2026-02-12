Abel Caballero reedita una de sus iniciativas educativas estrella: "Vigo en Inglés"
El regidor olívico anunció este jueves la aprobación, mañana, de las bases para la convocatoria de 2026. Se destinan tres millones de euros de las arcas municipales
Un año más el Concello de Vigo reeditará uno de sus programas educativos estrella: Se trata del "Vigo en Inglés" para la formación de jóvenes en el extranjero y con el objetivo de que adquieran competencia lingüística en este idioma.
Abel Caballero anunció la aprobación, este viernes, de las bases para la convocatoria de 2026, una entrega a la que se destinarán tres millones de euros. El coste de cada plaza -hay 927- es de 3.235 euros.
Así, estudiantes de tercero de la ESO podrán sumarse a esta nueva convocatoria, cuyo destino será Reino Unido. Allí convivirán con familias, aprenderán el idioma y viajarán.
El plazo para solicitar la beca se prolongará del 23 de febrero al 6 de marzo. "Es una experiencia vital que las chicas y los chicos recuerdan toda su vida", aseveró Caballero. "Por cierto, esto fue rechazado por el BNG y el PP, que votaron en contra de los presupuestos en los que estaba incluido el programa", añadió.