El IES vigués de Teis llama a matricularse en la ESPA: "En cuatro meses pueden sacar el título"

Más allá de los programas educativos convencionales, en España existe una amplia oferta formativa para que ningún ciudadano se quede sin la oportunidad de aprender ni sin la posibilidad de obtener un título. Nunca es tarde para formarse, y eso lo saben bien los centros vigueses que ofertan la ESPA, un sistema flexible diseñado para que mayores de 18 años (o de 16, con determinados requisitos) puedan obtener el título de Graduado en ESO.

Uno de estos centros es el IES de Teis, que hace un llamamiento a la matriculación, abierta hasta mediados de febrero, al tiempo que destaca que se trata de un tipo de enseñanza todavía bastante desconocido para buena parte de la ciudadanía.

Desde el claustro de profesorado lamentan una bajada significativa en el número de matrículas para este curso. "Es una pena, porque esta oferta educativa aporta gran valor al barrio de Teis. Sin embargo, si sigue bajando la matrícula corremos el riesgo de supresión por parte de la Consellería", explica uno de los docentes del centro, Juan Carlos Paz.

"Se trata de una educación muy atractiva, porque si cumplen los requisitos en cuatro meses podrían sacar el título de secundaria", anima el docente. Este incentivo hace que en las aulas de la ESPA coexistan perfiles demográficos muy variados: personas mayores de 40 años, jóvenes que no lograron obtener el título por la vía ordinaria, desempleados, trabajadores e incluso personas con responsabilidades familiares.

Tal y como explican desde el centro, esta titulación permite acceder a Ciclos formativos de grado medio y a Bachillerato, entre otras ventajas. "Cada vez son más los trabajos en los que te piden tener completada la secundaria, esta opción les ofrece una nueva oportunidad", explica Juan Carlos.

Requisitos para la matrícula

Tener cumplidos 18 años o cumplirlos durante el año natural . También pueden inscribirse mayores de 16 con contrato laboral o aquellos que sean deportistas de alto rendimiento.

. También pueden inscribirse o aquellos que sean deportistas de alto rendimiento. Para la ESPA IV, es obligatorio haber aprobado ESPA III, 3º de ESO o 1º de BUP.

Aquellas personas que no cumplan con los requisitos académicos pueden acceder igualmente a través de una evaluación inicial que se lleva a cabo al inicio del curso en el propio instituto.

Para más información o consultas, el IES de Teis ha puesto a disposición el teléfono 886 120 485.

En la ciudad de Vigo hay otros 14 centros, tanto públicos como privados, que ofertan la ESPA: IES Santa Irene, IES Castelao, IES Politécnico de Vigo, Colegio Miguel 2, IES Ricardo Mella, CEPA Academia R. Arellano, CEPA Berbés, CEPA Ica, Cepa Tesis, Colegio El Castro, Colegio Mercantil, Colegio Monterrey, Colegio Quiñones de León y Colegio Fillas de María Inmaculada.

Abierto el plazo para matricularse

El IES de Teis ha abierto el plazo de matrícula para la ESPA IV para el curso 2025-2026. Esta oferta educativa abarca desde febrero hasta el final del curso. Las clases se desarrollan en horario vespertino, a partir de las 17:30 horas, lo que facilita la conciliación con otras responsabilidades.

Y, al igual que en la ESO, en la ESA se estudian las materias troncales como Matemáticas, Biología, Lengua Castellana... pero no por asignaturas, sino por cuatro ámbitos: Científico tecnológico, Social, Comunicación y Lingüístico. En total son 18 horas lectivas a la semana, más una hora de tutoría.