La UVigo incorpora a más mujeres que hombres a su equipo docente: 21 frente a 15

Se trata de profesionales que adquirieron sus plazas de catedráticos y titulares en el pasado curso 2024

Las mujeres han liderado la última tanda de incorporaciones al cuerpo docente de la UVigo: son 21 frente a 15 hombres. Es un dato que han querido destacar en la universidad viguesa en el marco del acto de toma de posesión del profesorado investigador que, a lo largo del 2024, alcanzaron la plaza de catedrático o profesor titular.

El evento se celebró en el paraninfo del Edificio Ernestina Otero y en él estuvieron presentes el rector, Manuel Reigosa; la vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, Adela Sánchez, y la secretaria general María José Bravo Bosch.

Así, con estas últimas incorporaciones, el cuadro de docentes catedráticos suma 272 profesionales y el de titulares, 576. Son, en total, 1.028 los docentes que tienen vinculación permanente a la Universidade de Vigo.

Reigosa dio las gracias y la enhorabuena a los docentes: "Aquí sempre valoramos o esforzo, o mérito e a capacidade, e por iso defendemos que as persoas que verdadeiramente vos esforzades tendes dereito a promocionar", aseguró.

En esta ocasión se acreditaron un total de 16 nuevos catedráticos -10 mujeres y seis hombres- y 20 titulares -11 mujeres y nueve hombres-.