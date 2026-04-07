'Galicia Calidade', al espacio vía Nigrán en el primer vehículo de transferencia orbital diseñado en España Xunta de Galicia

Mientras la misión Artemis II comienza su regreso a la Tierra tras sobrevolar la luna y fotografiar el lado oculto de nuestro satélite, otro hito espacial ocurrirá en la comarca de Vigo.

La empresa gallega UARX Space, ubicada en Nigrán, lanzará en los próximos meses al espacio desde la base aérea de Vandenberg, California, el primer vehículo de transferencia orbital diseñado en España en el que, además, viajará la marca Galicia Calidade.

OSSIE (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration), por sus siglas en inglés, es un vehículo de transferencia orbital diseñado para transportar satélites pequeños y medianos a diferentes órbitas y facilitar, así, que lleguen a su destino final. Permitirá la inyección de satélites en órbitas terrestres no tradicionales, alrededor de la Luna y en trayectorias hacia el espacio profundo.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha visitado este martes las instalaciones de la empresa espacial en Porto do Molle, la única en España y entre las cinco de todo el mundo que fabrica este tipo de sistemas propios capaces de maniobrar en el espacio.

Un "orgullo inmenso" para toda Galicia, como ha manifestado Lorenzana, el hito que logrará UARX Space, una empresa "con muchísimas posibilidades de crecimiento dentro del momento económico e industrial actual", ha declarado.

"Seguiremos acompañándola porque, dentro de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, es una de las empresas que tiene mayor potencial en la comunidad autónoma", ha concluido.