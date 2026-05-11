Yurena actúa en Pontevedra para anunciar que los Premios Feroz "no cambian" de ubicación: Volverán en 2027

Nada mejor que Yurena, autora del famoso "No cambié", para anunciar que los Premios Feroz tampoco lo hacen, al menos, en lo que tiene que ver con su ubicación: Volverán a la Boa Vila, por tercer año consecutivo, en 2027 -el 23 de enero-. Así lo ha decidido la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, tras el buen resultado que la cita ha obtenido en Pontevedra durante las dos pasadas ediciones.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, junto a la vicepresidenta segunda de la AICE, Elena Sánchez, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa para informar de esta decisión. De esta manera, la Boa Vila se convertirá en la primera ciudad, fuera de Madrid, en acoger estos premios por tercer año consecutivo.

Lores mostró su "ilusión" por esta decisión, aseverando que los premios regresan "porque a cidade e a súa xente así o quere". Y es que, tal y como se puso de manifiesto este lunes, la sintonía entre la ciudadanía y la organización fue "moi positiva".

Yurena, homenajeada en la anterior edición, interpretó su famoso "No cambié" al final de la presentación.