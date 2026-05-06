El Festival de Cans reivindica su identidad única en una edición con más de 100 obras y 30 estrenos Cedida

El Festival de Cans celebrará del 19 al 23 de mayo su XXIII edición con una programación que refuerza su carácter singular, comunitario y profundamente ligado a la aldea que le da nombre.

El certamen ha presentado este martes sus principales novedades en el Torreiro de Cans, en una rueda de prensa con presencia de instituciones, patrocinadores, vecinos y miembros de la organización. El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha destacado el festival como "un evento único" por su implicación vecinal, su trabajo colectivo y su relevancia cultural, mientras que su director, Alfonso Pato, ha subrayado que Cans "huye del copia y pega" y apuesta por consolidar un concepto propio antes que por batir récords de público o recaudación.

La nueva edición proyectará más de 100 obras, entre ellas 30 estrenos, con una programación atenta a los debates de la sociedad contemporánea. El despoblamiento, el medioambiente y las narrativas LGTBIQ+ estarán presentes en diferentes formatos y lenguajes.

En total, 35 cortometrajes competirán en las secciones oficiales y otras 20 piezas formarán parte de la sección de videoclips. Entre las propuestas paralelas destaca el avance de la serie documental El balance de los daños, sobre el final de Siniestro Total, con la presencia de su director, Mikel Clemente, y de Julián Hernández.

Julio Medem

Uno de los grandes nombres de esta edición será el cineasta Julio Medem, referente del cine español contemporáneo y autor de títulos como Vacas, La ardilla roja o Lucía y el sexo. Medem protagonizará el coloquio central del Torreiro, colocará su estrella y presentará su último filme, 8, el día 19.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 21 en el Círculo Recreativo con la película La buena hija, de Júlia de Paz, que acudirá acompañada por los actores Janet Novás —Chimpín de Prata de este año— y Julián Villagrán, además del productor Sergio Grobas. El festival incorporará también el Día de las Novísimas, dedicado a cineastas menores de 25 años, y homenajeará al actor Celso Bugallo, fallecido en diciembre, con una Rúa Efémera y una retrospectiva de cortos en los que participó.

Cans reforzará además su papel como punto de encuentro entre creación e industria audiovisual, con la asistencia de más de 200 profesionales y la presentación del Hub Audiovisual de la Zona Franca. La dimensión internacional vendrá marcada por la presencia de la cineasta canadiense Andrea Bussmann y por el foco dedicado al portugués Paulo Carneiro.

Por los coloquios pasarán también figuras como María Vázquez, Manuel Manquiña, Uxía Blanco, Álvaro Gago, Jaione Camborda, Sonia Méndez, Miryam Gallego o Xoán Fórneas.

La programación se completará con 25 actuaciones musicales, con artistas como De Ninghures, Nat Simons, Aurora Beltrán, Arizona Baby, Alana, Laura LaMontagne y el regreso de The Homens, además de la tradicional Noite Lasal dedicada a los videoclips.