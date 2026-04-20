Una serie de aventuras que se rueda en Vigo busca "nuevas caras" para formar su elenco

Galicia continúa consolidándose como uno de los escenarios clave para producciones audiovisuales, tanto películas como series, ya sea para plataformas de streaming o para estrenos en cines. Casi cada semana se anuncian castings y rodajes en distintos puntos de la comunidad, y en esta ocasión le ha tocado a Vigo.

A través de las redes sociales se está difundiendo un casting que se llevará a cabo en plena ciudad olívica para una serie de aventuras que se rodará entre este y el próximo año. Aún no se conocen muchos detalles sobre el proceso, pero promete ser una gran oportunidad para los amantes de la actuación.

Casting para una serie de aventuras que se rodará en Vigo

Acting School, escuela actoral cinematográfica, ha anunciado un nuevo casting en el que buscan "nuevas caras" para el rodaje de una serie de aventuras que se grabará próximamente en Vigo.

Aunque por el momento no se han confirmado las fechas exactas ni los perfiles específicos que se requieren, desde la organización destacan que se trata de una gran "oportunidad" para quienes desean abrirse camino en el mundo de la interpretación.

El casting está dirigido a personas con interés en la actuación que aún no han tenido su primera experiencia profesional. Desde Acting School animan a dar el paso a todos aquellos que quieran iniciarse en el sector audiovisual.

"Buscamos nuevas caras para un proyecto revolucionario de Acting School. Si te gusta la actuación y quieres una oportunidad nosotros te la damos. Acting School rueda una serie de aventuras en Vigo durante 2026-2027, si quieres meterte de lleno en el mundo actoral esta es la tuya", señalan.

La serie se titula "La leyenda de Breogán y el tesoro de Rande".

Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto directamente con la escuela a través de WhatsApp en el número facilitado en el anuncio: 635980315.

Por ahora no se conocen más detalles sobre el proceso de selección ni la serie, por lo que se recomienda seguir de cerca las redes sociales de Acting School para estar al tanto de cualquier novedad.