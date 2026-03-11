La Diputación de Pontevedra afianza en el Festival de Málaga la imagen de la provincia como plató de cine

Representantes de la Diputación de Pontevedra se han trasladado al Festival de Cine de Málaga con la misión de afianzar la provincia como plató de cine y de captar nuevos rodajes audiovisuales.

Más concretamente, la Rías Baixas Film Comission está participando en este evento cinematográfico de la mano de la Spain Film Commission. Todo para presentar el destino a productoras y localizadoras audiovisuales.

Por otro lado, esta delegación se está sumando estos días a mesas redondas sobre cine y animación, y también a aquellas que abordan el impacto real de la Inteligencia Artificial en la producción audiovisual. Del mismo modo, estos profesionales están manteniendo reuniones de trabajo con directivos audiovisuales: Es el ejemplo del vicepresidente de Netflix España, Diego Ávalos.