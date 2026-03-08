La Deputación de Pontevedra, nominada a los Premios Anillos de Oro por la Rías Baixas Film Comission

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, en rueda de prensa Rafa Estévez - Deputación de Pontevedra

La Rías Baixas Film Comission optará a los Premios Anillos de Oro del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, por la labor desarrollada por el ente provincial durante los años 2024 y 2025.

"En una semana en la que venimos de participar en la Feria Internacional de Turismo BTL de Berlín, seguimos cosechando buenas noticias para la provincia", ha afirmado el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López.

Será en mayo cuando se desvele el proyecto ganador, que no se entregará hasta junio en Tenerife. Ahora bien, para López, el hecho de ser seleccionados a la primera edición de estos premios es "un reconocimiento al trabajo, a nuestra capacidad de gestión y a la profesionalidad de Rías Baixas Film Comission".

"Ha demostrado ser una pieza clave para el desarrollo de rodajes y producciones audiovisuales en la provincia", ha añadido el presidente provincial, que ha recordado que la Film Comission ha gestionado más de 60 producciones audiovisuales.

Además, también ha organizado un viaje de familiarización en el que se "dieron cita empresas audiovisuales de renombre internacional y localizadores de grandes producciones mundiales de cine", así como ha participado en ferias y eventos del sector audiovisual, donde divulgó y presentó el destino Rías Baixas.