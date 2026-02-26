El Festival Internacional de Series Ría de Vigo confirma su segunda edición para este 2026

El Festival Internacional de Series Ría de Vigo tendrá su segunda edición en 2026. Ya se han desvelado las fechas: Será los días 10, 11 y 12 de junio en la ciudad olívica, aunque las sedes del evento, así como el programa completo, invitados y actividades, se conocerán próximamente.

La organización avanza "una programación renovada" que volverá a situar a Vigo y a su siempre incomparable ría en un punto de encuentro entre profesionales de la industria, entre ellos, creadores e intérpretes, y su público.

Durante tres jornadas, el evento ofrecerá proyecciones, encuentros profesionales, talleres, paneles, presentaciones de proyectos y actividades abiertas, poniendo el foco en la ficción seriada nacional e internacional. Este año, además, como novedad, el Festival tendrá una parte dedicada a las nuevas modalidades de entretenimiento.

El objetivo será, en definitiva, impulsar el talento emergente, fomentar la reflexión sobre el presente y el futuro de las series, creando un espacio de relaciones de la industria y abriendo al público en general la proyección de series. Todo lo anterior, acompañado de coloquios donde sus protagonistas darán a conocer los entresijos de las producciones, reforzando además el papel de Galicia como territorio creativo y audiovisual.