El Festival Internacional de Series Ría de Vigo confirma su segunda edición para este 2026

Se trata de una cita ineludible para los amantes del audiovisual que incluye estrenos y repasa otras producciones ya emitidas

El Festival Internacional de Series Ría de Vigo tendrá su segunda edición en 2026. Ya se han desvelado las fechas: Será los días 10, 11 y 12 de junio en la ciudad olívica, aunque las sedes del evento, así como el programa completo, invitados y actividades, se conocerán próximamente.

La organización avanza "una programación renovada" que volverá a situar a Vigo y a su siempre incomparable ría en un punto de encuentro entre profesionales de la industria, entre ellos, creadores e intérpretes, y su público.

Durante tres jornadas, el evento ofrecerá proyecciones, encuentros profesionales, talleres, paneles, presentaciones de proyectos y actividades abiertas, poniendo el foco en la ficción seriada nacional e internacional. Este año, además, como novedad, el Festival tendrá una parte dedicada a las nuevas modalidades de entretenimiento.

El objetivo será, en definitiva, impulsar el talento emergente, fomentar la reflexión sobre el presente y el futuro de las series, creando un espacio de relaciones de la industria y abriendo al público en general la proyección de series. Todo lo anterior, acompañado de coloquios donde sus protagonistas darán a conocer los entresijos de las producciones, reforzando además el papel de Galicia como territorio creativo y audiovisual.