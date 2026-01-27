Pontevedra deja "las puertas abiertas" a los Premios Feroz tras acoger su gala por segundo año

Tres días después de la celebración de la gala de los Premios Feroz en Pontevedra, el regidor local, Miguel Anxo Fernández Lores, y el director de Producción de los premios, David Carrón, realizaron esta mañana un balance de la última edición, concretamente, la número 13, celebrada en la Boa Vila.

Para Lores, el resultado fue "un éxito absoluto dende todos os puntos de vista", especialmente, porque ubicó a la ciudad pontevedresa en el "mapa da cinematografía e de moitísimas outras cousas".

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España dobló la apuesta no dudando en afirmar que la vigente fue "a edición máis completa da súa historia". Fue seguida por una media de 438.000 espectadores, y 2,5 millones de espectadores únicos -un 4,4% de share-.

Carrón destacó que la cifra es "muy superior" a la que se suele registrar en La Dos con su programación habitual. La cobertura también superó a la edición anterior, con 145 periodistas acreditados.

Actividades paralelas

En cuanto a las actividades paralelas a la gala, se estima que unas 10.000 personas acudieron a los 30 eventos celebrados desde septiembre de 2025. En ellos, entidades como el Festival Novos Cinemas, AGAPI, la Academia Galega do Audiovisual, el Colexio de Xornalistas, el centro penitenciario de A Lama o la UVigo fueron partícipes.

Tras el éxit, ambas partes se mostraron dispuestas a mantener los vínculos: "Os Feroz teñen as portas abertas para todo tipo de actividades de cara ao futuro", concluyó Lores.